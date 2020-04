LECCO – Questa emergenza sanitaria nazionale rischia di oscurare fenomeni gravissimi, come la violenza domestica.

In un momento di sofferenza, è essenziale che altri dolori vengano evitati. Ogni donna in pericolo tra le mura di casa propria deve avere gli strumenti necessari per poter denunciare e uscire dalla sua situazione. In casi di pericolo, è prevista la possibilità di lasciare la propria abitazione, rivolgendosi alle forze dell’ordine. Se vuoi lasciare il tuo partner violento ma non sai come procurarti l’autocertificazione per uscire, ricorda che non è necessario perché le forze dell’ordine hanno con sé una copia della dichiarazione

Qui sotto, esponiamo le linee guida per un piano di sicurezza durante questo periodo di emergenza Coronavirus.

– Non rivelare l’intenzione di lasciare il partner e di chiedere aiuto ad un centro antiviolenza.

– Rivolgiti direttamente ad un centro antiviolenza, chiamando il 1522 o andando sul sito

www.1522.eu nella sezione mappatura o utilizzare le app App1522 e YouPol.

– Porta sempre con te le chiavi di casa e dell’auto, nonché i documenti personali e dei tuoi figli.

– Se possibile, accantona una piccola somma di denaro per le urgenze.

– Nei momenti di tensione dirigiti verso la porta di ingresso per uscire immediatamente

dall’abitazione. Evita di andare in cucina, dove ci sono oggetti pericolosi, o in ambienti in prossimità

di scale e finestre.

– Prepara uno zainetto utile per la fuga (tenendolo in un posto nascosto).

– Chiama il 112 nei seguenti casi:

1. in caso di aggressione fisica o di minaccia di aggressione fisica;

2. in caso di fuga con minori (per evitare una denuncia per sottrazione di minori);

3. se il maltrattante possiede armi.

Per chi subisce stalking:

– Chiama il 1522 o consulta la sezione mappatura del sito www.1522.eu o utilizza le app App1522 e

YouPol per avere i contatti dei centri antiviolenza e poterti anche confrontare con un legale.

– Prepara un diario dei fatti accaduti.

– Conserva messaggi, chiamate, lettere, email e tutta le prove relative allo stalking.

– Cambia le abitudini per confondere lo stalker.

– Cambia le password di tutti i propri social network e la casella postale elettronica.

– Informa colleghi, datori di lavoro, amici e parenti per creare una rete di aiuto.

La App1522 per smartphone è scaricabile attraverso i sistemi più diffusi di IOS e Android, ripropone

alcune sezioni informative del sito e facilita la comunicazione in chat e l’interazione con le operatrici. La App1522 ha anche all’interno l’accensione di emergenza di luce e segnali sonori, nonché la possibilità di effettuare una chiamata veloce al 1522.

Con l’app YouPol è possibile segnalare i reati di violenza domestica e trasmettere in tempo reale

messaggi agli operatori della Polizia di Stato. Le segnalazioni sono automaticamente geo-referenziate,

ma è possibile modificare il luogo in cui è avvenuto il reato. Inoltre, si può chiamare il numero unico di emergenza (112) direttamente dall’app (dove non è ancora attivo risponderà la sala operativa 113 della Questura). Anche i testimoni diretti o indiretti di un episodio di violenza domestica possono segnalare il fatto all’autorità di polizia inviando un messaggio, magari accompagnato da una foto o da un video.