LECCO – I due metri di Milillo in difesa, l’esperienza di Bolzoni a centrocampo, ed ecco anche l’ufficialità per l’attacco. Il nome è quello di Riccardo Forte, nuovo giocatore della Calcio Lecco 1912 che arriva in prestito dal Milan. L’attaccante, nato a Trieste il 17 maggio 1999, cresce nelle giovanili del Milan, fino all’esordio in Prima Squadra nel match di Europa League contro il Rijeka a fine 2017. Con la Primavera rossonera colleziona un bottino di 50 presenze e 15 reti tra campionato, coppa e Viareggio.

Nella stagione 2018/19 arriva la prima esperienza a tempo pieno tra i “grandi”, con la maglia della Pistoiese. In terra toscana Forte gioca molto, scendendo in campo per ben 33 volte, con 3 gol. Durante la scorsa estate si trasferisce al Piacenza, nel girone B di Serie C, prima del suo approdo in bluceleste.

Forte è un attaccante alto 1,79 metri in grado di agire su entrambe le fasce del tridente offensivo e, al tempo stesso, di interpretare anche il ruolo di seconda punta. Riccardo è un destro naturale, bravo anche a padroneggiare il mancino.