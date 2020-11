LECCO – Dalle minacce agli attacchi verbali e alle aggressioni fisiche, la violenza sulle donne ha migliaia di forme e sfaccettature, in un abisso di buio in cui nessuna donna dovrebbe mai finire. Il 25 novembre è ricordata come la Giornata Mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne e anche la Pallavolo Lecco Alberto Picco aderisce alla campagna di sensibilizzazione “Non è normale che sia normale“.

Le ragazze della prima squadra biancorossa sono scese in campo per questa iniziativa che si è rivelata fin da subito superiore a ogni aspettativa, diventando un grande risultato collettivo: un baffo rosso di rossetto sul volto per testimoniare, unendosi a tutte le donne, e fermare ogni forma di violenza.

Dire No alla violenza può sembrare scontato, ma finché ci sarà bisogno di una giornata internazionale contro la violenza sulle donne significa che i nostri No non saranno stati ancora abbastanza.

Queste le parole della capitana Martina Focaccia: “È un argomento molto importante che però, troppo spesso, viene sottovalutato. Siamo state tutte disponibili ad aderire a questa iniziativa anche, e soprattutto, per ricordare a tutte le donne vittima di violenza, a cui siamo vicine di non esitare a chiamare il numero ad esse dedicato, attivo 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 che è il 1522“.