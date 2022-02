LECCO – Il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco si è riunito per l’elezione di quattro Consiglieri. Per il prossimo triennio sono stati confermati i quattro consiglieri uscenti, Alberto Colombo, Matteo Bullone, Chiara Mariani e Camilla Pelizzatti, che si vanno ad aggiungere ai consiglieri già in carica Elena Cavalleroni, Piercarlo Colnaghi, Luca Donegana, Federica Giazzi, Christian Nessi, Laura Piffaretti e al presidente Massimo Sottocornola.

“Con le elezioni di oggi è stata confermata la squadra solida e già rodata – commenta il presidente Massimo Sottocornola -. Un gruppo coeso e propositivo che continuerà a lavorare per lo sviluppo della formazione professionale e promuovendo iniziative e progetti nell’interesse dei cittadini”.

Contestualmente si sono svolte anche le elezioni per il rinnovo di alcune cariche a livello regionale e nazionale: Mario Mele è stato confermato Consigliere di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato; Alessandra Mascellaro è stata confermata nel Consiglio Nazionale del Notariato; Enrico Girola è stato eletto Delegato per la Cassa Nazionale del Notariato; Michele Oggioni è stato eletto in CO.RE.DI. (Commissione Regionale di Disciplina).