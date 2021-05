LECCO – Anche quest’anno, come nel 2020, causa Covid non si sono disputati i Campionati Italiani Giovanili in vasca corta che si tenevano ogni anno ad aprile a Riccione.

La federazione quest’anno però ha deciso di assegnare comunque le medaglie, tenendo conto delle prestazioni nelle manifestazioni regionali e raccogliendo tutti i risultati in graduatorie nazionali per anno dal 1. settembre 2020 al 25 aprile 2021.

Grande prima parte di stagione in vasca corta per Matteo, alla sua prima stagione da categoria.

Matteo Palmisani, Ragazzi anno 2006

Grande crescita di prestazioni anche da parte di Matteo Palmisani. Per lui quinto posto nei 200 delfino in 02.07.24 e settimo nei 100 delfino in 00.57.18. Entrambe le gare a pochi centesimi dalle posizioni da podio.