LECCO – La Pallavolo Picco Lecco ha presentato il progetto “Picco School Camp” e contemporaneamente la nuova divisa da gara ufficiale della prima squadra, la “AcciaiTubi”, che il prossimo 23 gennaio sarà ai nastri di partenza del campionato nazionale di Serie B1 femminile.

L’idea alla base del progetto “Picco School Camp“, promosso e sostenuto dalla Fondazione comunitaria del lecchese, è quella di dare stabilità al sistema famigliare, spesso in difficoltà per la cura e l’assistenza educativa dei propri figli. In particolare si intende realizzare uno spazio compiti pomeridiano affiancato da attività sportive, come la pallavolo, che favoriscano lo sviluppo armonico, l’integrazione e la socializzazione dei bambini.

“Realizzata in collaborazione con il nuovo sponsor tecnico Mizuno, che da questa stagione sportiva è entrato a far parte della famiglia biancorossa, la nuova divisa ufficiale vuole rappresentare a tutti noi e a tutti i nostri sostenitori – commenta il presidente Dario Righetti -. Siamo certi che con questa maglia, carica di significato e ricordi, potremo raggiungere insieme grandi obiettivi e traguardi..

Ecco la descrizione delle nuove magliette:

Collaborazione e aiuto reciproco: sul fianco destro è posto il logo del progetto Aiutiamoci, promosso dalla Fondazione comunitaria del lecchese, al quale la Pallavolo Lecco Alberto Picco ha aderito fin dal primo lockdown.

Territorialità: sul fianco sinistro, vi sono infatti i loghi dell’associazione “Gruppo Volontari del Campanile di San Nicolò” e del Comune di Lecco, segno del forte legame che lega la società biancorossa al territorio e alla nostra città.

Ricordo: la Pallavolo Picco Lecco ha voluto ricordare, con un logo che rappresenta le sue iniziali sul cuore, il ricordo indelebile del “past president” Luciano Lavecchia.

Festeggiamento: nel 2021 la Pallavolo Picco Lecco festeggerà il suo 50° anniversario di fondazione, rappresentato sulla maglia dal logo commemorativo creato per l’occasione.