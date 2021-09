LECCO – Fanno discutere le nuove regole per accedere da oggi alle strutture sanitarie dell’ASST Lecco (Green pass obbligatorio per chi accompagna i pazienti – in alternativa tampone negativo entro le ultime 48 ore o attestato di guarigione dal Covid da non più di 6 mesi).

Ma più che la normativa, l’utenza risulta imbestialita per le modalità di entrata – vedi foto di oggi davanti al “Manzoni” di Lecco:

“Nessuna informazione da parte di ASST ai cittadini” lamenta la RSU dei lavoratori della sanità.

“I dipendenti dell’ospedale, in estrema difficoltà, hanno dovuto chiamare la polizia” aggiunge Ercole Castelnovo, rappresentante sindacale unitario.

In effetti, lunghe file si sono formate agli accessi delle strutture.

Aggiornamenti della situazione su Lecco News.

RedSan