LECCO – Annunciato dalla Regione l’arrivo tre nuovi treni per la linea Lecco-Sondrio e tre per la Colico- Chiavenna. “Bene l’arrivo dei nuovi treni – ha commentato il consigliere regionale PD Raffaele Straniero – ma non basta a garantire un servizio dignitoso ai pendolari. Meno male, era doveroso nei confronti di linee certificate come le peggiori della Lombardia. Anche se non è stato detto nulla sui tempi e questo non fa ben sperare. Ma non basta. Non è stato dato nessun annuncio per la S8 Lecco-Milano porta Garibaldi e questo non può non preoccupare”.

“L’assessore alle infrastrutture Terzi – sottolinea ancora Straniero – inoltre, ha avuto il coraggio di addossare le responsabilità delle condizioni dei treni a Trenitalia e al governo nazionale. Un’affermazione che lascia allibiti. La maggioranza di Centro destra governa la Regione, e di conseguenza il servizio ferroviario, da 24 anni. Ora che il Partito Democratico si schiera con i pendolari per denunciare il pessimo servizio fornito da Trenord e il fatto che la Regione non svolge il suo ruolo di guida, la maggioranza di centro destra non trova di meglio che scaricare la colpa su altri. Un atteggiamento irresponsabile che deve fine. Serve guardare al futuro e far funzionare i treni per i pendolari lombardi. Il resto è chiacchiera”.