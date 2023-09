LECCO – Giornata intensa sabato nel rione lecchese di San Giovanni Evangelista dove, all’oratorio San Filippo Neri, è stato inaugurato il nuovo manto in sintetico alla presenza del parroco don Claudio Maggioni, del vicario parrocchiale e responsabile dell’oratorio don Giuseppe Pellegrino, del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, del presidente del Gso Lecco Alta Lorenzo Villa, del responsabile della Lega Nazionale Dilettanti Giovanni Colombo e, per il Csi il facente funzioni di presidente Stefano Lanfranchi. La parrocchia di San Giovanni ha raccolto la sfida causata dal maltempo che aveva fatto franare il muro dell’oratorio che da su via Agliati causando l’inagibilità del campo sia per le attività sportive che per quelle dell’oratorio, per ricostruire non solo in muro, ma anche rifare il campo che da tempo dava segnali di usura.

Nei vari interventi delle autorità civili e religiose davanti a un pubblico di bambini e genitori delle squadre che da lì a poco avrebbero disputato il torneo calcistico delle categorie 2013 e 2014, è stata ribadita l’importanza dell’oratorio come centro educativo per formare i giovani e tenerli alla larga dalla strada avviandoli a una sana pratica sportiva. Il presidente vicario del Csi Lanfranchi ha ricordato la figura dello scomparso presidente dell’associazione che promuove lo sport in oratorio Ennio Airoldi.

Il nuovo campo realizzato con il contributo finanziario del Gso Lecco Alta che ha coperto la maggior parte delle spese di realizzazione da parte di una ditta specializzata e sarà a disposizione non solo delle formazioni della società polisportiva ma anche, come ha ribadito lo stesso don Giuseppe, di tutti i bambini e ragazzi delle parrocchie che costituiscono la Comunità pastorale.

Il presidente Villa ha ribadito, utilizzando le parole di papa Francesco, che: “La collaborazione è fondamentale anche nella vita di tutti i giorni, poiché nessuno può affrontare tutto da solo. E noi abbiamo dimostrato questo concetto. Siamo riusciti a raggiungere un obiettivo importante e l’abbiamo fatto insieme. La parola chiave qui è condivisione, che compare anche nel logo del nostro gruppo, per evidenziare quanto sia significativa per noi.”

Il sindaco Gattinoni ha espresso il suo orgoglio per i diversi enti coinvolti che hanno raggiunto l’obiettivo nonostante le difficoltà, tra cui il crollo del muro a causa del maltempo nell’agosto 2021. Ha sottolineato l’importanza di stare un passo avanti rispetto a queste difficoltà e segnalarle come un esempio. “Oggi la Calcio Lecco esordisce allo stadio Rigamonti-Ceppi nel campionato di Serie B, assente da questa categoria da mezzo secolo. È un’occasione importante, ma altrettanto cruciale è il campo dell’oratorio che simboleggia la costruzione di relazioni, il sostegno all’imprenditorialità e la crescita sociale di numerosi giovani, oltre all’assunzione di responsabilità legate alla loro istruzione. Questo luogo è un centro di solidarietà familiare dove i giovani si sviluppano come individui. Pertanto, vorrei riconoscere e ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo straordinario risultato.”

Il parroco della Comunità don Claudio Maggioni ha voluto ricordare come la Lecco Alta abbia rinnovato la convenzione speciale con la parrocchia di San Giovanni per l’utilizzo dei campi, e presto farà lo stesso con le parrocchie di Rancio e Laorca. Inoltre ha sottolineato che sono coinvolti nel progetto educativo attraverso gli sforzi di allenatori, dirigenti e collaboratori, che lavorano insieme come una grande famiglia. Inoltre ha colto l’occasione per offrire un invito a nuovi volontari, incoraggiandoli a partecipare e aggiungersi alle varie attività non solo sportive.