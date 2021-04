LECCO – Il 19 aprile è previsto il cambio al vertice della Squadra Mobile di Lecco. Il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Danilo Di Laura lascerà per andare a dirigere la Mobile della Questura di L’Aquila, mentre il suo posto sarà ricoperto dal Commissario Capo della Polizia di Stato Gianluca Gentiluomo, proveniente dalla stessa Squadra di Rovigo.

I ringraziamenti dell’uscente Di Laura: “Sono orgoglioso del nuovo incarico alla Questura di L’Aquila, dove cercherò di mantenere il massimo impegno e di non tradire la fiducia che mi è stata data. Allo stesso tempo sono profondamente dispiaciuto di lasciare questi meravigliosi luoghi, dai paesaggi straordinari e dalle infinite possibilità di vivere il lago e la montagna. Ringrazio con tutto il cuore le donne e gli uomini della Questura di Lecco, in particolare quelli della Squadra Mobile per il loro quotidiano impegno e la passione con cui svolgono le indagini, ottenendo risultati pregevoli, anche degni di risalto nazionale. Sono certo che continueranno a fornire il loro servizio alla comunità con la massima dedizione che li contraddistingue. Ringrazio tutti i magistrati della Procura della Repubblica di Lecco e della Direzione Distrettuale Antimafia i quali, nel reciproco rispetto dei ruoli, hanno sempre diretto con cura e competenza le attività di polizia giudiziaria, indirizzando al meglio le indagini di più ampio spessore svolte dalla Squadra Mobile. Ringrazio gli enti locali e le associazioni di supporto alle fasce deboli, con le quali abbiamo sempre collaborato nell’interesse delle persone più fragili. Così come ringrazio tutte le forze di polizia con le quali ho avuto il piacere di collaborare. Ringrazio la stampa locale con la quale è nato da subito un reciproco rapporto di stima e fiducia. Ringrazio in particolar modo il Questore di Lecco, dottor D’Agostino, per la sua immancabile presenza e per la fiducia dimostratami ogni giorno. Ringrazio, infine, la cittadinanza di tutta la provincia di Lecco per l’accoglienza che ho sempre ricevuto e per l’affetto ed il sostegno che la Polizia di Stato riceve ogni giorno”.

Nella mattinata di oggi il Questore di Lecco Alfredo D’Agostino, insieme ai colleghi della Questura, lo ha salutato ufficialmente e ha espresso a Di Laura i migliori auguri di buon lavoro, sottolineando “la valenza strategica e l’importanza dell’incarico che andrà a ricoprire quale Dirigente della Squadra Mobile della Questura di L’Aquila, in un territorio particolare, come noto interessato dall’opera di ricostruzione a seguito del tragico terremoto del 2009”.