LECCO – Secondo colpo di mercato per il Lecco Calcio a 5 che si è assicurato le prestazioni sportive di Aldo Lucchese. Nato a Palermo il 28 gennaio 1995, Aldo è un laterale prelevato dal Cesena. «Ho scoperto il futsal a 15 anni nell’estate 2010 grazie al Pro Marina di Serie C2, squadra con cui disputai il mio primo campionato Under 19 regionale. – Racconta il nuovo giocatore bluceleste – L’anno successivo ho seguito il mio allenatore al Futsal Ravenna in Serie C1, giocando sia con l’Under 19 che l’Under 21 ed esordendo in prima squadra. Fu un anno importante in cui venni anche convocato nella rappresentativa regionale U19».

Aldo raggiunge poi i massimi livelli del calcio a 5 italiano: «Nell’estate 2012 è arrivata la chiamata del Kaos Futsal di Serie A e in due stagioni, sotto la guida di mister Andrejic, tra Under 21 e Under 19 sono cresciuto come calcettista e come persona vincendo scudetto, Coppa Italia, due Supercoppe con l’U21 e giocando una final eight scudetto con l’U19. Inoltre ho avuto anche il piacere di esordire con la prima squadra e a giugno 2014 ho coronato il sogno della convocazione in Nazionale U21 da parte dell’allora CT Albani».

Nella stagione 2014/15 iniziato in pianta stabile il suo percorso con i “grandi”: «La prima parte della stagione la giocai al Prato e la seconda metà al Cesena, entrambe squadre di Serie B. L’anno dopo sono tornato al Futsal Ravenna in C1 raggiungendo la finale di Coppa Italia regionale, mentre nel 2016/17 ho cominciato all’Imolese in B per poi trasferirmi al Forlì, sempre in B, dove sono rimasto anche tutta la stagione successiva. Nell’estate 2018 sono tornato al Futsal Cesena, raggiungendo la semifinale playoff di Serie B, ed ora eccomi qui a Lecco».

Ai nuovi tifosi Lucchese promette il massimo impegno e si presenta così: «Sono un giocatore a cui piace dare il massimo e divertirmi, questo sport lo vivo con molto entusiasmo e mi impegnerò per dare tanto a questa città e alla maglia. Al livello di caratteristiche mi piace molto l’uno contro uno, ho la capacità di adattarmi a qualsiasi tipo di gioco e quest’anno cercherò di dare un contributo importante alla squadra. Il Lecco Calcio a 5 già la conoscevo come squadra perché ci giocai contro nel 2013 con il Kaos Futsal nel campionato Under 21. Mi aspetto un’annata importante con il nuovo allenatore Parrilla, penso che ci saranno tanti stimoli e la voglia di fare bene» conclude Aldo.