LECCO – Conclusa in queste ore la riqualificazione di via Resinelli. Come ultimo atto sono stati infatti posati, nella nuova aiuola lato scuola, ovvero il lato più soleggiato dell’intera via, dieci alberi a foglia caduca di “Pyrus Chanticleer”.

La piantumazione degli esemplari ad alto fusto (circa 6 metri) a forma piramidale persegue anche l’obiettivo di rendere gradevole un contesto altamente edificato, valorizzando la qualità dell’abitato e movimentando la linearità delle forme e del colore dell’edificio pubblico.

A completamento dell’intervento, sono stati posati dei fiori tappezzanti e un cespuglio fiorito nell’aiuola all’incrocio con via San Nicolò. I lavori sono stati eseguiti dall’impresa Vitali Pietro s.r.l. di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco.

“Si completa oggi l’intervento di riqualificazione di via Resinelli – commenta l’assessore alla cura della città e ai lavori pubblici Maria Sacchi – che oggi si valorizza con la piantumazione di dieci alberi ad alto fusto ed aiuole fiorite. Un’isola verde in una via che raccoglie e rappresenta diversi contesti (residenziale e scolastico) e interseca via Bovara, una volta porta di ingresso della Lecco borgo medievale”.