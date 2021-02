Se per l’adulto seguire un’alimentazione sana e bilanciata fa parte di un corretto stile di vita, fondamentale per raggiungere uno stato di benessere psico-fisico, per i bambini diventa imprescindibile al fine di poter garantire la corretta crescita e la prevenzione di malattie quali obesità, diabete e patologie cardiovascolari in età adulta.

Quali sono quindi le abitudini da adottare, quali gli alimenti da introdurre o da evitare, per garantire una corretta alimentazione nei bambini in età scolare?

• Suddividere il cibo in 5 pasti al giorno (tre principali e due spuntini). Iniziare la giornata con una colazione bilanciata…