Se il buongiorno si vede dal mattino… non si può che cominciare la giornata con una colazione che dia la giusta carica!

Quando inizio i percorsi alimentari spesso si parte proprio con il correggere il momento della colazione, perché molte volte capita che venga saltata a piè pari, o al massimo è “un caffè e via” al bar o a casa prima di iniziare a lavorare.

Quando invece viene fatta, la maggior parte delle volte è “fatta male” ovvero sbilanciata in quanto troppo ricca in zuccheri e grassi, senza fibre e proteine. Gli zuccheri al mattino ci servono, ma non devono far schizzare la glicemia…