Una delle domande che faccio sempre ai miei pazienti, soprattutto ai bambini (ma anche gli adulti!) è: “Mangi le verdure? Quali?” e prontamente rispondono: “Si si, le mangio, soprattutto le patate!”. Non si tratta però di verdure, ma tuberi, che per la loro composizione assomigliano molto di più a un piatto di pasta o ad un panino, non a una ciotola di insalata!

In Europa le patate si diffusero dalla seconda metà del ‘500; i primi a consumarle furono gli spagnoli, che le portavano con sé durante i viaggi in mare, poiché li preservava dallo scorbuto. Si scoprì in seguito che le patate, come altri alimenti freschi, contenevano vitamina C…