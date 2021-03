Nutrizionista. Tutti i consigli per lo “stress da zona rossa”

Questa settimana tutta la Lombardia, così come altre regioni, è nuovamente in zona rossa, il che si traduce in quarantene, bambini a casa da scuola (e quindi spesso anche i genitori) e c’è chi lavora, non soltanto in questi giorni, ma ormai da un anno, in smart-working, per non parlare delle persone che invece al lavoro non possono andarci.

Insomma, le fonti di stress sono infinite, pertanto, attenersi ad un programma alimentare, o semplicemente gestire la propria alimentazione, può essere molto difficile…