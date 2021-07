LECCO – Promuovere, con misure puntuali e una vasta gamma di strumenti, la transizione alla neutralità climatica delle città entro il 2050. Con queste premesse il Comune di Lecco ha partecipato alla 4ª Conferenza Nazionale delle Green City dedicata al tema “Le città verso la neutralità climatica“, aderendo alla Carta delle città verso la neutralità climatica.

La Conferenza, organizzata dal Green City Network, iniziativa della Fondazione sviluppo sostenibile, in collaborazione con il GSE (Gestore dei servizi energetici) e con il supporto di CONOU (Consorzio Nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli Oli minerali Usati), è inserita nel programma All4Climate in vista di COP26, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in programma a novembre a Glasgow, per promuovere un nuovo protagonismo delle città in ottica climatica e sostenere un rinnovamento del Patto dei Sindaci aggiornato ai target del 50% di riduzione delle emissioni per il 2030 e alle emissioni 0 al 2050.

Il Comune di Lecco per promuovere le iniziative in ambito climatico e sensibilizzare la cittadinanza sui temi dell’economia circolare ha realizzato un video, diffuso attraverso il canale YouTube.