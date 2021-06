LECCO – Riprendono i controlli della velocità a mezzo telelaser TruCam a cura degli agenti della corpo di Polizia Locale di Lecco.

Le vie interessate dai controlli da martedì 8 giugno a mercoledì 16 giugno sono Lungo Lario Piave, viale Valsugana, corso Bergamo, corso Matteotti, via Risorgimento.

Il servizio di controllo viene svolto “per incentivare un rispetto rigoroso dei limiti di velocità, elemento chiave nella prevenzione degli incidenti stradali, e per tutelare la sicurezza stradale”.

Così come stabilito dai provvedimenti del Ministro dei Trasporti e dal Ministero dell’Interno in materiale, le stazioni di controllo della velocità sono anche segnalate in loco, in maniera visibile e ad una distanza adeguata dal punto di rilevazione.

Importante ricordare come il limite di velocità sul territorio cittadino sia di 50 Km/h (ove non diversamente ed espressamente segnalato).

Nella tabella riportata di seguito sono evidenziati gli importi delle sanzioni previste per le rispettive violazioni che, se commesse dopo le 22:00 e prima delle 07:00, sono aumentate di un terzo.