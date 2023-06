LECCO – Il comando dei Vigili del Fuoco ha inviato alle 22.30 una autopompa in via Nino Bixio, a Lecco, per una segnalazione di odore di gas in strada, in posto con apposita strumentazione multigas e cercafughe la squadra localizzava la perdita in attesa della ditta erogatrice. In posto restava l’azienda per le opere del caso.