LECCO – I blucelesti scendono in campo contro la Pistoiese oggi alle 15 al Rigamonti-Ceppi.

Mister D’Agostino presenta così il match di domani: “Risultato scontato? No, è una gara da vincere come tutte le altre. La Pistoiese verrà qui per fare la sua partita come nella vittoria contro la Lucchese. Mi riferisco a questa partita perché è l’unica giocata con il nuovo allenatore. La Pistoiese come caratura non merita questa classifica perché ha all’interno della rosa dei nomi che valgono più dei punti collezionati sinora. Noi ci siamo allenati bene nonostante la neve e la pioggia. I ragazzi si sono allenati bene e ci sono tutti i presupposti per fare bene. Chinellato? Normale che un attaccante che era qui l’anno scorso voglia riscattarsi, ma non penso che il Lecco non gli abbia dato la possibilità di farsi vedere. Io penso ai miei attaccanti in organico”.

Questa la risposta del mister alla domanda inerente a eventuali strascichi dopo la sconfitta della settimana scorsa: “I problemi in famiglia si risolvono in casa, ho cercato di capire alcune dinamiche ma non c’è nessuno strascico. Minutaggio non rispettato a Sesto? Quando faccio delle scelte è perché sono d’accordo con la Società. Chiaro che quando mi viene detto di non dare troppa importanza al minutaggio in una partita, faccio delle scelte diverse. Il Lecco però fa minutaggio perché queste sono le regole che ci siamo prefissati a inizio anno”.

La probabile formazione (3421): Pissardo; Merli Sala, Malgrati, Cauz; Nesta, Marotta, Bolzoni, Giudici; Iocolano, Mangni; Capogna.