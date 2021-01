LECCO – Prosegue lo “spezzatino” colorato delle date relative ai vari tipi di lockdown in Lombardia, che sembra sempre più il calendario della Serie A di calcio ma a differenza di quest’ultimo impatta su tutto e tutti. Con analoghe se non superiori difficoltà interpretative.

Oggi lunedì come nota torna a mo’ di cuscinetto la ‘zona arancione’, con mobilità limitata ma qualche minima concessione. Poi però torniamo al ‘rosso’, con il prefestivo di domani martedì 5 gennaio e soprattutto il giorno dell’Epifania.

Dopodiché… siamo nelle mani di Conte – se quest’ultimo non salta.

Perché dal 7 gennaio in avanti son più i dubbi che le certezze. A partire dalle riaperture in presenza delle scuole superiori, visti i timori di una ripresa dei contagi e per via della insufficienza dei mezzi pubblici di trasporto.

C’è attesa, per conoscere il futuro a breve – anzi, brevissimo visto che lunedì non sappiamo cosa succederà giovedì.

ElleCiEnne

–

LA ZONA ROSSA SPIEGATA IN UNA SCHEDA: