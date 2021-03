OLGINATE – Avvisati da un cittadino, gli agenti della Polstrada impegnati in un posto di controllo sulla Provinciale 72 di Olginate hanno raggiunto un giovane in un bosco a bordo strada, in una zona già segnalata per episodi di spaccio.

All’avvicinarsi degli agenti il ragazzo si è dato alla fuga ma è stato facilmente raggiunto e bloccato. Sotto gli occhi degli agenti il sospetto ha tentato di liberarsi da due involucri di cellophane che teneva in tasca. Si trattava di 12 grammi (19 dosi) di cocaina e 3,4 grammi di hashish.

Il giovane è stato identificato – si trattava di un 17enne di nazionalità algerina con precedenti specifici – e denunciato per i reati di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale. Di lui se ne occuperà il carcere minorile di Torino.