LECCO – Il Liceo ‘Grassi’ valorizza le sue eccellenze: gli studenti imparano ad affrontare importanti sfide nei più diversi ambiti, con gare di matematica (lavori individuali e in team), di fisica, tornei sportivi, ma da alcuni anni si cimentano anche nelle Olimpiadi di italiano.

Dopo le selezioni d’istituto, lo scorso 26 marzo si sono svolte le gare semifinali (livello regionale) e la studentessa Beatrice Scola della classe 2C è risultata quindicesima in graduatoria, posizione valida per la finale nazionale che si svolgerà a Roma.

Le Olimpiadi di Italiano sono una competizione nazionale arrivata quest’anno alla decima edizione, che si svolge in collaborazione con il Ministero per gli Affari Esteri e gli Uffici Scolastici Regionali e gode dell’Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica. I testi delle prove vedono la consulenza degli esperti della prestigiosa Accademia della Crusca e varie Associazioni che raccolgono studiosi accademici della lingua italiana.

Le Olimpiadi di Italiano si propongono di incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana, elemento essenziale della formazione culturale di ogni studente e base indispensabile per l’acquisizione e la crescita di tutte le conoscenze e le competenze; sollecitare in tutti gli studenti l’interesse e la motivazione a migliorare la padronanza della lingua italiana; promuovere e valorizzare il merito, tra gli studenti, nell’ambito delle competenze linguistiche in Italiano.