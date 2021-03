LECCO – Nell’ambito della Settimana nazionale per la prevenzione oncologica (ne avevamo parlato qui) giunta alla sua XX edizione e che si svolge dal 13 al 21 marzo 2021 in tutta Italia, la Lilt Associazione Provinciale di Lecco nella serata di giovedì 18 marzo ha realizzato un webinar dal titolo “Olio di lago: alimentazione e prevenzione su…quel ramo del lago di Como” che si collega alle iniziative promosse da tutte le Associazioni Lilt della Regione Lombardia.

“L’incontro online nasce proprio pensando a un’eccellenza del territorio, quale l’Olio di lago lariano prodotto d.o.p. nonché alimento principe della dieta mediterranea e dei corretti stili di vita”, ha sottolineato Silvia Villa, presidente della Lilt Associazione Provinciale di Lecco, introducendo la serata.

Molto apprezzata è stata la presenza in collegamento di Fernando De Giambattista, sindaco di Perledo, comune in cui tra i prodotti tipici storicamente presenti c’è proprio l’olio lombardo d’oliva extravergine a cui sono dediti ancora oggi alcune aziende agricole locali, sia nella produzione che nella commercializzazione del prodotto. Sul territorio lariano infatti è presente il marchio “Olio di Perledo” che soddisfa la denominazione di origine protetta (Dop) olio dei laghi Lombardi Lario.

I relatori del webinar hanno dunque incentrato la serata illustrando vari aspetti legati a questo alimento, definito un vero e proprio “elisir di vita”. Giandomenico Borelli, tecnico agronomo della associazione interprovinciale Produttori Olivicoli Lombardi che collabora con il Consorzio Tutela Olio Extravergine Dop Laghi Lombardi-Lario ha posto l’attenzione sulla tipologia di coltivazione delle piante e i fattori dominanti nel territorio che dall’oliva conducono alla realizzazione dell’olio lariano con determinate caratteristiche.

Samuela Priami, biologa nutrizionista che da diversi anni collabora con la Lilt per i progetti di sana alimentazione nelle scuole della provincia di Lecco, ha illustrato soprattutto i valori nutrizionali dell’olio evo e i benefici a tutto tondo del suo utilizzo, a partire proprio dai bambini. E infine Luca Dell’Orto chef del ristorante L’Ek Bristot Contemporaneo di Lecco che ha sottolineando l’importanza dell’utilizzo dell’olio del territorio nella sua cucina, proponendo una ricetta che sposa al meglio il pesce di lago proprio con l’olio di Perledo, un vero marchio di qualità anche a tavola. Lo chef non ha potuto eseguire la ricetta in diretta live ma la riproporrà in un video che la Lilt pubblicherà sui propri canali comunicativi, a testimonianza del grande interesse e della partecipazione all’iniziativa.

