LECCO – Sabato 24 settembre dalle 14:30 alle 17:30, le porte di villa Gomes, sede del Civico Istituto Musicale “Giuseppe Zelioli” di Lecco, si aprono alla città e non solo. Per far conoscere a bambini, ragazzi e adulti l’offerta formativa dell’Istituto, attraverso l’esperienza dei docenti e degli allievi della Civica.

Sarà possibile conoscere i percorsi di propedeutica musicale e di formazione musicale di base e, oltre alle attività del dipartimenti di musica moderna e di musica classica, saranno presentati anche i laboratori di musica d’insieme: all’interno della Civica sono infatti attivi un’orchestra classica, un’orchestra jazz, il gruppo di musica moderna, l’orchestra di chitarre e l’ensemble di flauti dolci. Sarà possibile conoscere anche le attività straordinarie come le conferenze, i concerti e i campus musicali.

L’anno scolastico 2022/2023 prevede inoltre l’ampliamento dell’offerta formativa della Civica con l’avvio dell’Home Studio Lab: un laboratorio per principianti pensato per coloro che desiderano imparare a registrare, mixare e in futuro produrre musica, all’interno di un laboratorio di informatica musicale, dotato di cinque postazioni complete di tastiera MIDI, cuffie, scheda audio, microfono, predisposto dalla Fondazione Luigi Clerici di Milano, ente gestore dell’istituto musicale.

La partecipazione all’open day, durante il quale sarà possibile richiedere informazioni e iscriversi ai corsi, è gratuita e non richiede prenotazioni.