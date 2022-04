LECCO – Per questo fine anno pallavolistico, l’Aurora San Francesco settore volley in collaborazione con la Picco Lecco ha deciso di dare la possibilità a tutti i bimbi/e, di partecipare ad allenamenti gratuiti.

Saranno tre le sessioni partendo da dopo Pasqua fino ad arrivare verso metà maggio. Viene richiesto il certificato medico – oltre a tanto entusiasmo. Per i nati/e dal 2007 al 2009 gli allenamenti saranno mercoledì 27 aprile, il 4 e l’11 maggio dalle 17 alle 19. Per i nati dal 2010 al 2013 l’appuntamento sarà martedì 26 aprile e il 3 e 10 maggio. Per i bimbi nati dal 2014 al 2016 allenamenti martedì 26 aprile, 3 e 10 maggio dalle 18 alle 19.

I partecipanti saranno seguiti da istruttori di scienze motorie.