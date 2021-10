C’è chi potrebbe ritenere ormai inutile riaccendere la questione del progetto di teleriscaldamento, visto che ormai è stato approvato. Senonché esiste un dovere che non decade mai ed è quello perlomeno di ricordare le contraddizioni che connotano questa scelta miope, soprattutto in questi momenti dove un po’ tutti, a parole, rimarcano l’assoluta necessità di giocare tempestivamente una partita ormai ineludibile per il futuro del Pianeta.

E il ricordare le palesi contraddizioni non può e non deve tramutarsi solo in una puntuale e costante valutazione e monitoraggio dei reali o presunti effetti benefici previsti in termini di drastiche riduzioni delle emissioni ma cercare, se si vuole effettivamente praticare un’incisiva lotta ai cambiamenti climatici, di mirare perlomeno ad una coerente riduzione dei tempi di chiusura del forno inceneritore.