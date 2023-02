LECCO – È stata la partecipazione di bambini e ragazzi più numerosa tra i gruppi che hanno preso parte al Carnevalone lecchese, mettendo in scena una coreografia unica, di grande impatto, studiata da molto tempo. L’iniziativa ha visto la collaborazione di adulti tra cui Padre Gabriele e il parroco della parrocchia di San Francesco di Viale Turati Padre Vitale Maninetti e tanti genitori dei bambini dai 6 ai 10 anni a cui va aggiunto il contributo di alcuni adolescenti delle medie.

A raccontare dell’iniziativa Simona che è stata la coordinatrice del gruppo e con tutta la famiglia ha partecipato alla sfilata. “È un iniziativa che parte da lontano, dal 2020 che non avevamo attuato per la pandemia da Covid. Allora avevamo colorato gli aerei non finendo il tutto perché una settimana prima era stato sospeso tutto per il Covid. Quindi abbiamo tenuto questi aerei immagazzinati in attesa di tempi migliori. Per questo carnevale, quando abbiamo capito che la sfilata si sarebbe fatta, li abbiamo recuperati e, attraverso quattro pomeriggi in oratorio con i bambini, li abbiamo completati recuperando quello che avevamo lasciato che era da risistemare. Abbiamo lucidato, montato le eliche facendo in modo che ogni bimbo colorasse il suo aviogetto”.

“Credo che sia piaciuta l’ idea che abbiamo avuto di coinvolgere le mamme e i papà dei bambini che si sono voluti mettere in gioco – prosegue Simona – Noi adulti, con la tuta blu eravamo i controllori di volo che abbiamo fatto partire e atterrare gli aerei a inizio e alla fine della sfilata. Poi con i fumogeni abbiamo dato davvero spettacolo”.

