LECCO – Libertà Protagonista ha organizzato un appuntamento su un tema caldo della nostra provincia: “Ordine pubblico e socialità: quali confini?“

I relatori di questo incontro tematico aiuteranno a riflettere nel merito e su come garantire l’equilibrio tra le esigenze di sicurezza e quelle di socialità del nostro territorio e dei suoi abitanti. Argomento di cui si parla spesso in città, anche nell’ottica dello sviluppo turistico di Lecco e circondario.

Ne parleranno Castrese De Rosa, prefetto di Lecco, Alessandra Hofmann, sindaco di Monticello Brianza, Dante De Capitani, sindaco di Pescate e Fabio Dadati, presidente Consorzio albergatori lecchesi.

Per partecipare all’incontro attraverso la piattaforma Zoom è necessario iscriversi tramite il form disponibile a questo link o via email all’indirizzo libprolecco@gmail.com. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming attraverso i canali social dell’associazione, come la pagina Facebook e il relativo canale YouTube.