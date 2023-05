LECCO – Concluso domenica il campionato di A2 femminile di volley. Per le biancorosse prima stagione e un bottino di premi. La società lecchese ha conquistato il primo posto nella classifica punti realizzati con 1944 realizzazione, seconda Emilbronzo 2000 Montale con 1888 e terza Futura Giovani Busto Arsizio con 1869.

“Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo con due settimane di anticipo, ovvero conquistare la partecipazione al prossimo campionato di A2. Siamo molto soddisfatti, ma non possiamo negare che questo sia stato un anno molto difficile – evidenzia Gianfranco Milano, primo allenatore Orocash Picco Lecco -. Le sconfitte consecutive ci sono state, ma siamo stati bravi a tenere alta l’attenzione. Durante l’anno la qualità di gioco è stata molto buona, tanto da competere con le squadre della pool promozione. La qualità del nostro girone era nettamente superiore rispetto all’altro girone. Questo ci gratifica molto”.

Orocash Picco Lecco ha puntato su un bella squadra, un mix di esperienza e gioventù. “Avevamo giovani provenienti dalla B1 e moltissime al primo esordio in A2, accanto a giocatrici di maggiore esperienza. Il nostro obiettivo è stato centrato e la crescita del gruppo sicuramente molto evidente. Adesso la palla passa alla società che avrà l’occasione di iscriversi nuovamente al campionato di A2. L’augurio è di esserci e con una squadra competitiva” ha aggiunto Milano.

Tra i risultati da evidenziare di questa stagione sicuramente il primo posto di Arianna Lancini nella classifica “Top Receivers” con il punteggio di 300, davanti a Mistretta Alessandra (Futura Busto Arsizio) con 284 e al libero biancorosso Ilaria Bonvicini con 277. Da menzionare poi l’ottimo terzo posto nella classifica “Top Spikers” di Martina Bracchi con il punteggio di 506.

“Sono molto orgogliosa di questo traguardo, nonostante io abbia la consapevolezza e l’onore di dover dividere questo premio con chi ha ricevuto accanto a me per tutto l’anno, sicuramente il merito va anche a loro. Ringrazio la Picco per il riconoscimento di questo risultato” ha evidenziato la stessa Lancini.

“Risultato non facile, ottenuto grazie alla squadra. Molte grazie a Rebecca e Milano, senza di loro sarebbe stato impossibile. Questo risultato è una sorpresa al primo anno in A2. La mia famiglia è molto fiera del mio percorso” ha aggiunto Martina Bracchi – vicinissima al passaggio a Busto Arsizio sotto l’occhio esperto del mitico Julio Velasco.