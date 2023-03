LECCO – Pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Lecco l’avviso pubblico per l’assegnazione di orti comunali ai sensi del nuovo regolamento approvato dal Consiglio comunale nel mese di dicembre scorso. Per presentare domanda di assegnazione di un appezzamento di terreno da coltivare è necessario essere maggiorenni e residenti nel territorio comunale di Lecco. La graduatoria, cha sarà valida 5 anni, verrà redatta sulla base dei criteri definiti dal nuovo regolamento, che considerano l’età dei richiedenti, premiano le famiglie numerose e tengono conto delle eventuali condizioni di disabilità o fragilità presenti nel nucleo famigliare.

La domanda deve essere presentata online sullo Sportello Telematico Polifunzionale del Comune di Lecco alla sezione dal 15 marzo al 2 maggio 2023. Per accedere al portale è necessario autenticarsi tramite SPID o carta di identità elettronica. Qualora il richiedente non ne sia in possesso, la domanda potrà essere inserita da un delegato munito di SPID o carta di identità elettronica. In alternativa, esclusivamente qualora il richiedente non potesse provvedere direttamente o attraverso un delegato, è possibile fissare un appuntamento telefonando allo 0341 481.470 – 243 e accedere al servizio di facilitazione digitale attivato presso la sede comunale di piazza Diaz dallo sportello polifunzionale, URP, Comunicazione ed eventi istituzionali attivo lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12 e mercoledì dalle 12 alle 15.

Così l’assessore alla Famiglia e ai rapporti coi cittadini Alessandra Durante: “A seguito della pandemia, la richiesta di orti comunali è decisamente aumentata, mentre le liste d’attesa erano diventate lunghe e di difficile smaltimento. Ora, come previsto dal nuovo regolamento, viene pubblicato l’avviso per tutti i cittadini interessati. Il nuovo regolamento facilita la rotazione degli appezzamenti per cui, già nei prossimi mesi, torneranno disponibili una quarantina di orti comunali e le liste d’attesa saranno più scorrevoli rispetto al passato. Gli orti già liberi verranno assegnati subito, al termine della procedura. La maggior parte si libererà invece con l’inizio del prossimo anno, alla scadenza delle attuali concessioni, e saremo pronti per procedere immediatamente alle assegnazioni in base alla graduatoria che si comporrà con questo bando.

Abbiamo voluto agevolare gli anziani, le famiglie numerose e le famiglie con convivente con disabilità, ossia tutti quei cittadini che dalla coltivazione dell’orto possono trarre maggior beneficio, sia economico, sia relazionale e sociale. A queste categorie verrà riconosciuto un punteggio superiore, ma tutti i residenti maggiorenni possono fare richiesta.

La domanda deve essere fatta tramite istanza online sul sito del Comune, ma per agevolare tutti i cittadini abbiamo istituito da qualche settimana la figura del “facilitatore digitale“, una giovane risorsa disponibile fisicamente presso l’ufficio URP di Palazzo Bovara, che assisterà direttamente il cittadino che desidera fare richiesta. Per questo e per altri servizi, i cittadini troveranno il nostro facilitatore disponibile per un supporto dedicato”.

A questo collegamento maggiori informazioni e il nuovo regolamento comunale.