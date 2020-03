La Rsu dell’Asst Lecco, in questo momento di emergenza con un atteggiamento responsabile e costruttivo pone le seguenti richieste a tutela dei lavoratori: una puntuale e costante informazione delle ordinanze Statali, Regionali e aziendali ai lavoratori sul rischio Coronavirus;

l’aggiornamento con indicazioni dirette ai dipendenti sugli sviluppi per la gestione dell’emergenza lavorativa e sanitaria, usando ogni tipo di strumento disponibile presente in Asst di Lecco, bacheca del dipendente, intranet, mail, comunicazioni scritte;

l’applicazione di linee guida e protocolli sui comportamenti di prevenzione per tutti i dipendenti a contatto con l’utenza e non, l’applicazione della sorveglianza a tutti i lavoratori attraverso la somministrazioni delle opportune azioni sanitarie.

disposizione precise per tutti lavoratori che intervengono nelle area più a rischio della Asst reparti più esposti;

dotare tutti lavoratori di adeguati dispositivi di protezione individuale al rischio coronavirus-covid-19; rileviamo carenza di ausili dispositivi di protezione individuali.

una immediata applicazione dello Smart Working per le attività compatibili come per altro previsto dal DCPM del 25 febbraio e dalle direttive del Ministero della Funzione Pubblica 1/2020,

Si chiede la verifica di quanti dipendenti sono coinvolti nella attuazione dello smart working.

Chiediamo maggiore chiarezza in relazione alla sicurezza e alla sorveglianza dei lavoratori.

Denunciamo alcune azioni di insensibilità nei confronti dei dipendenti con comunicazione autoritario e inopportune.

Chiediamo azioni immediate per l’assunzione sia dei pensionati sia dei lavoratori a tempo determinato e indeterminato e con rapporto a consulenza autorizzate dal governo e dalla Regione Lombardia, non sono sufficienti le assunzioni comunicate ai giornali 17 infermieri e 4 Oss 3 autisti soccorritori.

Infine segnaliamo il dato di molti operatori infettati in quarantena che vanno sostituiti immediatamente.

Chiediamo una deroga immediata per quanto concerne assunzioni e acquisto strumenti di protezione: non c’è più tempo si mettano in atto azioni immediate.

Consideriamo insufficienti le scelte sin qui operate dalla direzione sia per quanto riguarda le risorse umane sia per l’approvvigionamento di dispositivi di protezione per la tutela degli operatori.

Chiediamo l’apertura di un tavolo permanente per la gestione dell’emergenza.

Ringraziamo tutti i nostri colleghi e operatori e tutta la popolazione che ci sostiene attraverso la loro solidarietà.

Rsu Asst Lecco