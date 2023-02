Cara Lecconews,

Gattinoni discorso di fine anno 2022 alla stampa sull’Ostello “manca l’ok dei pompieri per l’adeguamento tecnico che in condizioni normali può avvenire in un paio di mesi”.



Parole scolpite nel vento.

Quest’anno ci dicon che sarà tempo di cantieri.

Ci mancherebbe altro, che non portano, anche l’inerzia alla fine muove le cose, tanto più dopo la valanga di soldi come mai nessuno prima, avuti dal Pnrr, che altrimenti saremmo qui a veder piantare solo i fiori sul lungolago.

È notizia di oggi, oggi solo per noi cittadini, che l’Ostello aprirà a maggio. Quell’Ostello che secondo Gattinoni avrebbe aperto a Pasqua dello scorso anno, e poi ops!, comunque prima dell’estate, luglio, e poi ops! metà settembre, e poi di nuovo ops! è questione di qualche settimana ancora, a dicembre appunto dalle parole del Sindaco – di parola a parole – un paio di mesi ancora, facciamo marzo, ma ri-ops!, adesso sarà maggio, ma chi più potrà giurare sul ridicolo di date che ormai cadono dal calendario come le gonadi dei cittadini?

È tempo di un impeachment perché non è nemmeno un Dehors che doveva aprire un anno fa, o la nuova Sede che doveva trovar risposta in un paio di mesi ed è passato un anno, e neppure un lungolago 10.0 che doveva esser piscine e giochi d’acqua e invece è poco più che manutenzione.



E nemmeno il Bione che lo diam in gestione ma paghiam quasi tutto noi

No, nulla paradossalmente di tutto ciò che sarebbe già abbastanza per auto-sotterrarsi.



Ma è per l’Ostello che ha un problema di adeguamento di alcune parti dell’edificio richieste dai Vigili del fuoco e che un Comune non sa pianificare se a 2 o 6 mesi.

È per questa omertà verso i cittadini, questo far finta a ogni piè sospinto di parlare di trasparenza, ascolto e poi diventar afoni, fin al secondo prima o pure dopo che la stampa lo scopra, che è indecente

L’ impeachment è una delega di dignità che da solo Gattinoni non è nemmeno qui all’altezza di inaugurare

Paolo Trezzi

Lecco

,

Gli interventi pubblicati su questo giornale sono opera di singoli soggetti, i quali si assumono la responsabilità delle opinioni espresse – non necessariamente condivise da LeccoNews.

.