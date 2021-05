LECCO – Mentre il cessate il fuoco in Palestina e Israele sembra reggere, a Lecco un partecipato presidio per chiedere la pace per quei territori. I manifestanti in piazza Diaz hanno chiesto una azione diplomatica per pacificare quell’area.

Tra loro anche Egidia Beretta, mamma di Vittorio ‘Vik’ Arrigoni, attivista in Palestina rapito e assassinato dieci anni fa. “Rispetto a quando Vittorio era a Gaza durante l’operazione Piombo Fuso ora la situazione lì è anche peggiore. I palestinesi sono un popolo orgoglioso e tenace e per loro esistere è resistere”.