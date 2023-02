LECCO – È a Bologna padre Norberto Pozzi, atterrato con un volo ambulanza Klm e accolto all’aeroporto ‘Marconi’ da medici e sanitari della Croce Rossa. A raggiungerlo anche il fratello Claudio, medico, partito da Lecco e che in queste settimane ha costantemente seguito il familiare. Ad aggiornare passo passo l’odissea del missionario lecchese ferito nell’esplosione di una mina in Centrafrica è il confratello padre Aurelio Gazzera.

“Finalmente, dopo continui ritardi, padre Norberto è stato caricato in aereo ed è decollato, tiriamo così un sospiro di sollievo. Lo aspettiamo con il team della Croce Rossa sulla pista. Poi il convoglio a sirene spiegate si dirige all’Istituto Ortopedico ‘Rizzoli’ dove sono già in attesa i medici del pronto soccorso, con loro anche il primario Marcio Innocenti. Dopo circa un’ora, il primario ci raggiunge e ci dà delle buone notizie: la ferita, seppur grave, è in buono stato, e le prospettive sono abbastanza buone. Ci saranno ulteriori interventi, un’altra piccola amputazione per preparare la gamba alla protesi, e un lungo percorso di riabilitazione”.

“Ci sono stati momenti in cui abbiamo temuto per la sua vita – racconta il missionario – e altri in cui abbiamo temuto ulteriori e più gravi amputazioni. C’è stata tutta una gara per vincere questa corsa dove gli ostacoli sono stati numerosi e a volte, apparentemente, insormontabili. Ma c’è stata tutta una rete di affetto e di preghiera che ha sostenuto padre Norberto e quanti hanno lavorato per realizzare questo sogno quasi impossibile: la nostra Procura Missioni di Arenzano, con padre Davide Sollami in testa, la nostra Provincia Carmelitana, la Nunziatura in Uganda, le nostre Ambasciate Italiane in Uganda e Camerun, l’ospedale Rizzoli di Bologna, la Croce Rossa Italiana e tantissimi amici, conosciuti e sconosciuti, che in tutto il mondo si sono attivati con la preghiera e il sostegno”.