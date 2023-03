LECCO – Buone notizie su padre Norberto Pozzi giungono dall’ospedale Rizzoli di Bologna. Il missionario carmelitano scalzo originario di Acquate infatti “prosegue il suo cammino nelle cure e nei prossimi giorni dovrebbe entrare in una struttura di lungodegenza per la riabilitazione”.

Lo rende noto il confratello padre Aurelio Gazzera che proprio domani sera, mercoledì, sarà a Lecco per parlare alla popolazione della missione in Centrafrica e raccontare come padre Norberto ha vissuto questi due mesi, dalla esplosione della mina alla amputazione del piede. Alla serata prenderà parte anche il sacerdote lecchese con un video messaggio dall’ospedale.