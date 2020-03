LECCO – Eseguita la sanificazione straordinaria dei locali di Palazzo Bovara e non solo. Gli interventi straordinari di igienizzazione nelle sedi comunali e negli uffici di zona sono originati dall’epidemia di Coronavirus in corso.

Giovedì sono stati eseguiti nei locali comunali e hanno interessato il palazzo comunale di piazza Diaz 1 e la sede di via Sassi 18, gli uffici di Zona 5 in via Gomes 8 e di Zona 3 in via Don Orione 8, gli uffici del SUAP in corso Matteotti 3 e gli uffici del SiMUL a Villa Manzoni.