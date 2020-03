LECCO – Encomiabile e coraggiosa iniziativa del Comune di Lecco che ha esposto due striscioni verticali gialli sulla facciata principale di Palazzo Bovara con le scritte “Verità per Giulio Regeni” e “Libertà per Patrick Zaky“.

Il gesto intende mantenere alta l’attenzione sulla barbara uccisione dopo tremende torture del giovane ricercatore friulano rapito in Egitto a inizio 2016 (orribile episodio, tutt’ora impunito) e sulla detenzione in un carcere del paese africano dell’attivista per i diritti umani, studente 27enne iscritto all’Università di Bologna arrestato per reati di opinione e ancora in carcere – nonostante i numerosi appelli, non solo dall’Italia, per la sua liberazione.