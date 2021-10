RUBIERA (RE) – Pronostico rispettato per il Salumificio Riva Molteno che vince anche in terra emiliana nel match valido per la settima giornata di andata del campionato di Serie A2 di pallamano. La formazione ha affrontato al Palabursi di Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, il Secchia Rubiera, seconda formazione del team emiliano neopromosso in Serie A. Match concluso 20-39 (primo tempo 9-14), con la squadra moltenese che rimane imbattuta con sette vittorie consecutive conquistate (come il team vicentino del Malo), rimanendo al comando del girone A.

LA CRONACA

Una partita dai due volti, con un Salumificio Riva Molteno contratto nel primo tempo, una partenza iniziale in linea con gli ultimi match, 7-2 per la squadra moltenese, 7-7 dopo pochi minuti con un successivo break che chiude il primo tempo sul 14-9.

Nel secondo tempo decisamente un’altra squadra, molto concentrata e determinata, dove nell’arco dei primi dieci minuti chiude la partita, lasciando di fatto spazio a tutti i giovani moltenesi che hanno davvero mostrato tutto il loro valore e talento. Da sottolineare l’assenza di quattro pedine importanti per la squadra moltenese: Ilic, Marzocchini, Leonardo Colombo e Dell’Orto, che rientreranno tutti dopo la pausa del campionato.

Il commento della partita al dirigente Gianni Breda: “Una vittoria meritata e soprattutto ci tengo a rimarcare che il Molteno ha dilagato nel secondo tempo, dando un segnale importante anche alle formazioni che sono in piena lotta per le zone alte della classifica. Nelle altre sfide vinte, il risultato non era consono al vero potenziale del Molteno, mentre in terra emiliana, soprattutto nella seconda parte del match, la squadra di Dumnic ha evidenziato un’ottima pallamano”.

“Al Molteno mancava Ivan Ilic, oltre a Leonardo Colombo e Alexis Marzocchini, pedine importanti del nostro gioco – prosegue Breda – . Nel primo tempo, dopo una buona partenza, abbiamo un po’ abbassato la guardia e la concentrazione, permettendo ai locali di rientrare in partita. Benino in difesa, mentre in attacco abbiamo sbagliato troppo. Nella ripresa un altro Molteno. La partita, già dopo dieci minuti, era da ritenersi conclusa. Il tecnico ha fatto giocare tutti i ragazzi in rosa. C’è stato il debutto ufficiale, in porta, di Niccolò Rigamonti, e la prima rete in prima squadra di Samuele Sala e del capitano Daniele Zanoletti”.

Il campionato si fermerà una settimana per dare spazio alla nazionale con Molteno che effettuerà due amichevoli, ovviamente per tenere alta la concentrazione ed il ritmo gara, affrontando venerdì il Ferrarin (Milano), in casa, e martedì 9, il Cologne, in terra bresciana.

Salumificio Riva Molteno: Rigamonti, Zanoletti 1, Garroni 2, Redaelli 4, Galizia 2, Mella 8, Sala 2, Brambilla, Bonanomi 2, Colombo, Tagni, Sangiorgio 7, Riva 3, Crippa 2, Campestrini 6.