LECCO – Classe 2003 e talento da vendere, la Picco Lecco annuncia l’arrivo dell’opposto Alessia Conti. Dopo due ottime stagioni in A2 rispettivamente in Tecnoteam Albese Volley Como e Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania, la ventenne trentina sarà nelle fila biancorosse per la prossima stagione. Per lei anche un passaggio in A1 all’Uyba Volley, nel campionato 2020-2021.

“Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura. Sono carica e determinata, credo che sarà una bella stagione. Non vedo l’ora di conoscere le mie compagne, lo staff e tutto l’ambiente di Lecco”.