LECCO – Nuovo acquisto per la Pallavolo Picco Lecco, che dalla prossima stagione avrà in rosa Ginevra Bazzani, opposta mancina 21enne alta 188 centimetri. Alle spalle tre esperienze in B1 e una in A2. Vive a Strona, un paesino in provincia di Biella ed è iscritta a ingegneria biomedica al Politecnico delle Marche.

Ha iniziato da giovanissima disputando tutti i campionati giovanili fino alla B1 nel 2019 a Biella. L’anno successivo è stata a Sassuolo in A2, poi in B1 a Jesi e a Castellana.

“Sono molto felice della fiducia che mi è stata data da una società come Picco Lecco con progetti ambiziosi e per me stimolanti; una società che sicuramente mi permetterà di crescere tecnicamente e tatticamente. Ho tanta voglia di mettermi alla prova e di poter dare il mio contributo alla squadra. Mi sento carica e determinata, non vedo l’ora di iniziare, di conoscere le mie nuove compagne, lo staff e tutti i tifosi . Nel frattempo auguro buone vacanze a tutti ….ci vediamo molto presto al Palazzetto” sono le prime parole dopo l’ufficialità.