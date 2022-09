LECCO – Continuano le amichevoli per la Pallavolo Picco Lecco in vista dell’avvio della nuova stagione 2022-2023. Le ragazze allenate dal coach Gianfranco Milano hanno sfidato la delegazione svizzera del Lugano sul campo di casa del Bione vincendo per 3-2.

Queste le parole del primo allenatore Gianfranco Milano al termine della gara: “Altro test contro il Lugano, una buona squadra di B1. La nostra prestazione è stata buona e ho variato il sestetto titolare per dare sempre respiro e provare delle soluzioni. Sicuramente è aumentata l’organizzazione di gioco sul cambio palla. Stiamo lavorando sulla fase break: la battuta e il muro prima di tutto. Indicazioni positive e una tappa in più verso il campionato”.