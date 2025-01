PALLAVOLO: LA PICCO IN CAMPO CONTRO COSTA VOLPINO

LECCO – Ultima trasferta della regolar season per la Pallavolo Picco Lecco, fissata per domenica 26 gennaio alle 17. Le ragazze allenate da coach Milano affrontano Costa Volpino. Picco si presenza a quota 13 punti e reduce da diverse sconfitte contro Akademia Sant’Anna, Omag e Casalmaggiore. Malgrado le buone prestazioni sportive, la formazione lecchese non ha raccolto punti in questo inizio 2025.

A pesare sicuramente le assenze di diverse giocatrici, bloccate dall’influenza. Nell’ultima gara casalinga contro Messina, Picco ha subito poi il nuovo infortunio di Arianna Severin, secondo palleggiatore. Dall’altro lato Costa Volpino a quota 26 è già orientata alla Poll promozione. La formazione ospite è riuscita a ottenere ottime performance nel girone di andata, assicurandosi la salvezza con largo anticipo. Le biancorosse sono chiamate a un atto di carattere per smuovere la classifica.

“Domenica siamo a Costa Volpino, squadra certa della partecipazione alla pool promozione. Hanno fatto bene nel girone di ritorno. Noi stiamo continuando a lavorare e non avremo Arianna Severin (infortunata nella scorsa partita). Siamo in emergenza, ma lavoriamo nonostante questi imprevisti che non fanno bene. Dobbiamo essere forti, nonostante le difficoltà. Cerchiamo una prestazione incisiva e continuativa. Sappiamo bene quanto sia importante fare bene in queste gare” ha precisato Gianfranco Milano.

“Partita importantissima per la salvezza, non sarà una partita facile ma ci giocheremo ogni punto e saremo molto agguerrite” promette Francesca Napodano.