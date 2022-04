LECCO – La Pallavolo Picco Lecco trionfa in casa nell’ultimo match casalingo della regular season. In un palazzetto gremito le biancorosse impongono un 3 a 0 al Busnago Volley, conquistando tre punti essenziali per la corsa ai play off.

Queste le parole del primo Allenatore Gianfranco Milano al termine della gara: “Abbiamo avuto qualche difficoltà nella fase iniziale dei vari set, ritrovando il ritmo quasi subito. Siamo contenti della prestazione e del risultato in vista dell’ultima giornata che ci vedrà a casa di Offanengo, avanti a noi di un punto. Sarà la sfida della prossima settimana a determinare la stagione. Ci aspetta una settimana di gran lavoro e saremo particolarmente determinate a chiudere al meglio. Continuiamo a coltivare il nostro sogno. Sarebbe bello avere un buon tifo, in quanto sarà la partita della stagione. Purtroppo lunedì non potremo utilizzare la palestra a causa della chiusura del Bione per il 25 aprile, questo non ci consentirà un regolare allenamento”.

La serata si è conclusa con la premiazione delle giovani partecipanti al concorso “Picco Crazy Paint“.

Durante la stagione tutte le atlete delle squadre dalla under 12 alla under 18 hanno disegnato un pantaloncino divertente per la loro squadra.

Ecco i nomi delle vincitrici: Vittoria Acerboni (Under 12), Anna Lanfranconi (Under 13), Marta Maggiolini (Under 14), Francesca Simone (Under 16) e Marta Corti (Under 18).

–

Picco Lecco VS Busnago Volley (25-21 25-16 25-19)

Durata set: 25′, 23′, 24′ Totale 1h12′

Acciaitubi Picco Lecco: Bracchi 3, Lancini 14, Rettani 12, Ratti 5, Garzaro 9, Lanzarotti 1, Zingaro 12

NOTE

Battute vincenti 5 , battute sbagliate 6, muri 7, attacco 42%, ricezione positiva 51%