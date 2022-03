LECCO – Pallavolo Picco Lecco vince sul campo di casa contro le giovani del Lemen Volley. Sabato sera al Bione, una bella partita tra le due formazioni di B1.

Nella foto Kamelia Arsenov del Lemen Volley, classe 1968, che ricopre il duplice ruolo di vice allenatrice e centrale della giovanissima formazione della Valle Imagna.

Queste le parole del primo allenatore, Gianfranco Milano al termine della gara: “L’obiettivo era muovere la classifica e riprendere il nostro percorso. Non abbiamo fatto una bellissima prestazione, eccetto nel secondo set dove ci sono stati degli scambi molto equilibrati e avvincenti che hanno coinvolto anche il pubblico. Fortunatamente abbiamo trovato lo spunto finale per chiudere il set. Il terzo set è stato sicuramente molto positivo e condizionato da una buona battuta e particolare determinazione in attacco. Questa vittoria si traduce in tre punti sicuramente molto importanti, ma siamo siamo consci che ci attendono altri ostacoli”.

Pallavolo Picco Lecco-Pallavolo Lemen 3-0

25-17 26-24 25-14 – durata set: 24′, 28′, 19′, totale 1h 11′

Acciaitubi Picco Lecco: Rimoldi 4, Bracchi 7, Lancini 8, Rettani 6, Ratti 12, Garzaro 10, Zingaro 10

NOTE

battute vincenti 7 , battute sbagliate 9, muri 9, attacco 36%, ricezione positiva 60%.