BUSTO ARSIZIO (VA) – Diciamolo apertamente, l’impresa era di quelle disperate. Riuscire a portare a casa punti dalla trasferta di Busto al cospetto della Futura Giovani, seconda forza del campionato di serie A2, non era per niente facile. Invece la Picco Lecco, nonostante il 3-1 finale, ha cercato di colmare il gap contro una delle favorite alla promozione davvero sino all’ultimo, confermando comunque di attraversare un buon periodo di forma.

LA CRONACA

L’approccio al match non è dei migliori, dopo un avvio equilibrato Lecco va sotto 16-11, poi 21-13, finisce 25-16. Tutt’altra musica si ode nel secondo parziale; un ace di Lancini determina l’1-4 ospite, quindi un muro di Bracchi per il 5-5, ecco lo strappo biancorosso per l’8-11 a seguire il 18-18 e una infinita serie di sorpassi e controsorpassi nemmeno si fosse a Imola. Finisce inevitabilmente ai vantaggi: non basta a Lecco annullare tre set point, la battaglia la vince la Futura 27-25. E qui la squadra di Gianfranco Milano ha il grande merito di non abbattersi, entra in campo bella decisa e i risultati si vedono, intanto il coach lascia rifiatare Bracchi inserendo al suo posto Bassi. La partenza è buona si va sull’1-5, 2-8, la chiude Lancini sul 20-25. Stesso punteggio scaturito nel quarto set ma a vantaggio delle bustocche, vediamo come. Lo score parte dal 6-2 locale in seguito un ace di Zanette dilata il margine sul più sei: 9-3, poi 14-7 e 18-11. A questo punto Milano “ributta” sul parquet bomber Martina Bracchi che accorcia per il 19-14 ma non c’è nulla da fare, termina 25-20.

Un Lecco che esce comunque con l’onore delle armi dal campo di battaglia, i complimenti ricevuti a fine gara dal tecnico della Futura Daris Amadio e dal libero Mistretta lo stanno a d evidenziare: i due hanno apprezzato il gioco proposto dall’Orocash sottolineando una delle peculiarità della casa: una difesa quasi invalicabile.

Intanto un altro appuntamento da prendere con le pinze attende Lecco mercoledì nel turno infrasettimanale, le nostre infatti ricevono alle 20.30 il Sassuolo attualmente terzo in classifica.

Futura Giovani Busto – Orocash Picco Lecco 3-1

(25-16, 27-25, 20-25, 25-20)

Futura: Member Meneh 16, Boteaz 13, Zanette 19, Arciprete 17, Pandolfi 3, Mistretta (libero), Baldamenti 1, Fiorio, Venco, N.E. Morandi, Tonello, Milani.

All: Amadio.

Picco Lecco: Zingaro 11, Albano 6, Rimoldi 3, Lancini 9, Piacentini 11, Bracchi 15, Bonvicini (libero), Bassi 7, Rocca, Belloni, Citterio, N.E. Tresoldi.

Alessandro Montanelli