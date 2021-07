LECCO – Martina Bracchi sarà una nuova atleta dell’AcciaiTubi Pallavolo Lecco Alberto Picco per la stagione 2021/2022. L’annuncio dell’ingresso come schiacciatrice nella compagine lariana arriva dopo la conferma di Arianna Lancini e l’ufficializzazione di Serena Zingaro.

Attaccante molto promettente, piacentina classe 2002, Martina è cresciuta nelle giovanili della Libertas San Paolo e della Pallavolo Sangiorgio Piacentino, società con cui ha raggiunto i playoff per la promozione in serie B2 e la vittoria nella fase regionale del campionato Under18. Nel 2018, si è guadagnata la convocazione da coach Mencarelli per uno stage con la Nazionale al Centro Pavesi.

Nel 2019 è approdata poi all’Academy Sassuolo dove ha partecipato al campionato di Serie B2 (vincendo nuovamente la fase regionale Under18) e nel 2020 è passata al Volley Certosa rimanendo nella stessa serie. Un innesto giovanissimo ma dalle caratteristiche tecniche importanti, quello di Bracchi, nel roster biancorosso che saprà sicuramente dare il proprio contributo per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

“Sono molto felice di poter far parte di questa squadra – ha sottolineato Bracchi – Ho accettato con entusiasmo la chiamata della Pallavolo Picco Lecco, società ambiziosa, ben organizzata e con un ottimo staff tecnico. Sono altresì felice di essere allenata da un allenatore come Gianfranco Milano di cui mi hanno parlato tutti molto bene. Spero di poter contribuire ai successi futuri di questa società, per divertire il pubblico che verrà, spero numeroso, in futuro”.