LECCO – Termina un’estate di grandi soddisfazioni sul fronte sportivo per le nazionali di pallavolo e inizia un autunno all’insegna della ripartenza. Il 16 ottobre la Pallavolo Picco Lecco è pronta a scendere in campo e inaugurare al meglio la nuova stagione 2021-22. Per le ragazze di coach Gianfranco Milano il debutto è fissato a Trento sabato 16 ottobre alle 17 contro le padrone di casa del Trentino Energie Arg Tn.

“Il nostro girone si presenta davvero molto eterogeneo – precisa Milano -. Non mancano le squadre più esperte e alcune delegazioni che puntano su un gruppo giovane e da far crescere. Per questo il girone di andata sarà fondamentale per conoscere al meglio i nostri avversari. È fondamentale non perdere punti preziosi sin dall’avvio. Tra le squadre favorite spiccano senza alcun dubbio il Costa Volpino, l’Offanengo e il Trescore. In particolare questa ultima delegazione bergamasca è nota per la capacità di trovare giovani di buone prospettive, pertanto conta un vivaio molto interessante”.

Un girone, insomma, che si preannuncia molto interessante. “Ovviamente speriamo di poter confermare la buona prestazione delle passate stagioni, magari raggiungendo qualche soddisfazione in più. Il gruppo è quasi tutto nuovo, ma l’entusiasmo è positivo. Il ciclo di allenamenti congiunti è stato un gran valore aggiunto: abbiamo provato schemi e cambi. Sicuramente ho visto una crescita del gruppo costante. Fondamentale sarà la prima partita di campionato”.

Quanto alle presenze confermate il sestetto titolare non è ancora stato ufficializzato. “Per alcuni ruoli abbiamo qualche fastidio muscolare di troppo. Tra i confermati in capo per sabato: Rebecca Rimoldi, Monica Rettani e Noemi Marsengo”.