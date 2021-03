LECCO – Dopo sette vittorie consecutive in sette gare disputate, arriva la prima sconfitta stagionale per le ragazze dell’AcciaiTubi Pallavolo Picco Lecco. Nell’incontro che ha segnato il ritorno delle biancorosse tra le mura amiche del Centro Sportivo Al Bione, è la formazione ospite della Pallavolo Palau a imporsi e a conquistare la vittoria con un punteggio di 2-3 (25-14, 25-21, 20-25, 20-25, 10-15).

LA CRONACA

Coach Milano schiera in campo il sestetto titolare con Dall’Igna, Focaccia, Manzano, Ratti, Lancini e Valli (libero Lussana). In avvio di match le biancorosse partono subito forte e mettono tra sé e le avversarie un discreto margine portandosi sul punteggio di 8-2. Palau cerca di recuperare lo svantaggio ma la formazione di casa è brava a resistere e a non farsi sorprendere: sotto i colpi di Lancini e Valli, il distacco aumenta (20-12) e, con un attacco di Ratti, la Picco chiude il parziale sul 25-14.

L’inizio della seconda frazione di gioco vede le due squadre giocare in sostanziale equilibrio (4-4) quando la Picco accelera e inizia a macinare punti portandosi in vantaggio con il punteggio di 21-12. Milano decide di dare spazio a Mandaglio, che entra in campo su Dall’Igna. La formazione avversaria tenta nuovamente il recupero avvicinandosi pericolosamente sul 22-18, ma è un attacco vincente di Greta Valli a chiudere il parziale e a portare le biancorosse in vantaggio per 2-0.

Nel terzo set qualcosa si inceppa nell’AcciaiTubi Picco Lecco e, dopo un’iniziale parità (5-5) le sarde si portano dapprima sul 10-12, e successivamente sul 15-18. Non basta un ace della neo entrata Mainetti a scuotere il punteggio che vede le ospiti allungare (19-24). Esce Valli per Mambelli e dopo un recupero della capitana Martina Focaccia, arriva anche un cartellino rosso, per proteste, a coach Guidarini che però non cambia le sorti del set che termina sul 20-25.

Nel quarto parziale di gioco, coach Milano, schiera dall’inizio Mambelli e Martinelli in sostituzione rispettivamente di Valli e Ratti. La Picco si porta inizialmente in vantaggio (8-5) ma poi è di nuovo black-out e, complici i numerosi errori tra le fila biancorosse e la costanza delle avversarie, la formazione ospite della Pallavolo Palau prende in mano le redini del match e allunga aggiudicandosi il parziale (20-25) e trascinando le padrone di casa al tie-break.

Nel quinto e ultimo set l’inerzia è tutta a favore delle ospiti, nonostante la partenza decisa della Picco (7-3). Palau infatti non molla e recupera lo svantaggio (9-8). Nel finale continua il momento no della Picco che cede set e vittoria per 2-3 alle avversarie (10-15).

Un risultato che vede le biancorosse dell’AcciaiTubi Picco Lecco perdere la testa della classifica in favore della Tecnoteam Albese con Cassano (+1 punto), formazione che le biancorosse affronteranno il prossimo weekend nella 9° giornata di campionato.

Top Scorer dell’incontro è Arianna Lancini con 21 punti, seguita dalla capitana Martina Focaccia (16), Greta Valli (11), Sonia Ratti (9), Manzano (7), Martinelli (5), Mambelli (3), Mainetti e Dall’Igna (1).

Queste le parole del 1° Allenatore, Gianfranco Milano al termine della gara: “Commentiamo una sconfitta sicuramente figlia del nostro gioco. Onore e merito alla squadra avversaria, molto carica e aggressiva; forse siamo stati noi stessi dargli delle sicurezze. Nel secondo set le abbiamo risvegliate, perdendoci nelle nostre problematiche. La differenza è stata nella continuità, che noi non abbiamo avuto nella fase break, mentre sul cambio palla abbiamo sofferto qualcosina in ricezione. Abbiamo avuto un condizionamento legato alle difficoltà da dover gestire da tanto tempo, visto che questo campionato offre pochi spunti di questo genere. Mediteremo in palestra, abbiamo tanti spunti su cui lavorare, ad Albese dovremo dimostrare tanto e migliorare nel gioco di fronte a una squadra che sa creare delle buone situazioni di pallavolo; andremo lì per portare a casa quanti più punti possibili”.

“La partita è stata dai due volti – aggiunge Stefania Dall’Igna -, abbiamo giocato abbastanza bene nei primi due set e poi ci siamo un po’ spente. Un po’ preoccupa questo down, che sta diventando una costante, ma detto questo il risultato ci può stare perché Palau ha sbagliato poco a differenza nostra. Abbiamo sofferto in ricezione, non siamo state precise a muro, in difesa e nel contrattacco, loro hanno meritato. Torneremo in palestra per preparare la prossima partita e portare a casa qualche punto in trasferta e poi concentrarci sull’ultimo match della prima fase”.