LECCO – Seconda amichevole per la Pallavolo Picco Lecco in vista dell’avvio della nuova stagione 2022-2023. Le ragazze allenate dal coach Gianfranco Milano sono scese sul campo casalingo del centro sportivo Al Bione mercoledì sera imponendosi sulle avversarie della Pallavolo Cabiate.

Queste le parole del primo allenatore: “Seconda sfida stagionale che ha ricalcato molto l’andamento della scorsa gara. Sono partito con un sestetto ideale e l’ho tenuto per un paio di set. Successivamente ho iniziato le rotazioni e posso confermare che ci sono state delle buone risposte. Ho notato qualche miglioramento sul cambio palla, cosa sulla quale stiamo lavorando in questo periodo. Stiamo facendo bene. Posso dire che abbiamo messo un nuovo mattoncino sul nostro processo di crescita. Sabato 17 avremo un nuovo appuntamento questa volta in casa Vero Volley a Monza“.

PiccoLecco Vs Pallavolo Cabiate 3-1

(25-22 25-18 28-30 25-16)